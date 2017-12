Botafogo vence e complica São Caetano O São Caetano perdeu mais uma no Campeonato Brasileiro e passou a figurar na lista dos que correm risco de rebaixamento. Dessa vez, nesta quinta-feira à noite, quem derrotou o time do ABC paulista foi o Botafogo, que fez 1 a 0 no Estádio Luso-Brasileiro, na Ilha do Governador, no Rio. O único gol do jogo foi marcado logo no primeiro minuto. O lateral-direito Ruy recebeu passe preciso do meia Ramon e apenas tocou na saída do goleiro Silvio Luiz: Botafogo 1 a 0. Depois disso, foram mais 94 minutos de partida, a maior parte no campo de defesa do Botafogo. O São Caetano pressionou bastante, mas ficou nervoso com o passar do tempo e as chances desperdiçadas, principalmente com Somália e Dimba. Vendo seu time ser inteiramente dominado pelo São Caetano, a torcida do Botafogo passou a protestar contra o técnico Celso Roth já no começo do segundo tempo. E quase viu o adversário empatar na bola que Somália mandou na trave. O Botafogo, com a vitória, chegou aos 50 pontos no Campeonato Brasileiro e ficou mais próximo da classificação para a Copa Sul-Americana de 2006. E o São Caetano, agora com 44, começa a lutar para não cair.