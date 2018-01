Botafogo vence e põe crise no Guarani O Botafogo continua a sonhar com uma vaga na próxima fase do Campeonato Paulista. Jogando em Ribeirão Preto, o Botafogo venceu o Guarani por 2 a 1 neste domingo. O time da casa, com 23 pontos, ainda tem chances de classificação, mas a situação do Guarani é complicada, porque tem apenas 14 pontos e ocupa a última posição estando seriamente ameaçado pelo rebaixamento. No primeiro tempo o time da casa esteve melhor e dominou o jogo. Tanto que abriu o placar logo aos 16 minutos, com o volante Douglas se aproveitando de um rebote da defesa campineira. O Guarani teve apenas uma chance no primeiro tempo. Aos 42 minutos, Marcinho fez uma boa jogada individual e quase Douglas marcou contra, com a bola batendo na trave e saindo pela linha de fundo. No segundo tempo o time visitante voltou disposto a empatar o jogo e a tática deu certo. Logo aos seis minutos a arbitragem marcou pênalti de Jadílson em Henrique. Na cobrança, Luiz Fernando Martinez bateu forte no canto esquerdo e empatou a partida. Mesmo assim, o Botafogo conseguiu marcar aos 39 minutos. Gauchinho iniciou a jogada no meio-campo e tocou para Luciano Ratinho apenas concluir na entrada da pequena área e fechar o placar em 2 a 1 para o time da casa. Com a vitória, o Botafogo chegou aos 23 pontos e precisa vencer a Portuguesa, em São Paulo, na última rodada, além de depender de outros resultados para se classificar. Já o Guarani não depende mais de si para escapar do rebaixamento.