Botafogo vence e se classifica Com uma vitória de virada sobre o Volta Redonda, por 2 a 1, nesta quarta-feira, no Maracanã, o Botafogo tornou-se o único clube grande do Rio a se classificar para a semifinal da Taça Guanabara, o primeiro turno do Campeonato Carioca. Apesar da derrota e do fim da invencibilidade de 33 jogos, justamente no dia em que completou 29 anos de fundação, o Volta Redonda terminou a primeira fase na liderança do grupo A. E vai enfrentar o Cabofriense na semifinal. Já o Botafogo ficou em segundo lugar na sua chave e jogará contra o Americano, o primeiro da outra. Para não depender do resultado de Vasco x Friburguense (o time de São Januário venceu por 4 a 1), o Botafogo precisava da vitória e, por isso, atacou desde o primeiro minuto de jogo. Mas a forte defesa do Volta Redonda, que não havia sofrido gols até então no Carioca, mostrou segurança. Bem na defesa, o Volta Redonda chegou ao seu gol através do contra-ataque. Aos 46 minutos, o atacante Túlio, que já foi ídolo do Botafogo, fez 1 a 0 de cabeça. Em desvantagem, Bonamigo mudou o Botafogo no segundo tempo, colocando o lateral Rogério Souza e o meia Ricardinho nos lugares de Marquinhos e Caio, respectivamente. As mudanças deram resultado e veio a virada. O primeiro gol saiu aos 23 minutos, quando César Prates acertou um belo chute da entrada da área e empatou o jogo. Dez minutos depois, o mesmo César Prates cobrou uma falta pela esquerda e Juninho, de cabeça, garantiu a virada do Botafogo.