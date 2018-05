Botafogo vence e se salva; Palmeiras fora da Libertadores

A alegria de uns por vezes é e tristeza de outros. A velha máxima foi confirmada neste domingo, no Engenhão, onde o Botafogo venceu o Palmeiras por 2 a 1 e se livrou do rebaixamento para a Série B. Já o time paulista, que brigava pelo título nesta última rodada, mas acabou fora da Libertadores.

Com o resultado, o Palmeiras dependia pelo menos de um empate do Santos diante do Cruzeiro, mas a equipe mineira acabou vencendo por 2 a 1 e superou o time paulista no número de vitórias (18 a 17) na briga pela vaga na pré-Libertadores.

O primeiro tempo foi de muita tensão, com os dois times bastante preocupados em não tomar gol, mais até do fazê-los.

Precisando da vitória para se livrar do rebaixamento, o Botafogo foi quem perdeu as melhores chances na primeira etapa, uma na cabeçada perigosíssima de Lúcio Flávio, que passou muito perto da trave, com Marcos já batido, e outra com Reinaldo, que parou numa grande defesa do goleiro do Palmeiras, cara a cara com o atacante botafoguense.

No segundo tempo, veio o alívio para o torcedor do Botafogo, que comemorou primeiro o gol de Wellington, de cabeça, após cobrança de falta alçada na área por Lúcio Flávio.

BOTAFOGO 2 Jefferson; Alessandro, Juninho, Wellington e Diego ; Leandro Guerreiro, Fahel, Renato (Tiaguinho) e Lúcio Flávio (Jonatas); Reinaldo (Vitor Simões) e Jobson. Técnico: Estevam Soares PALMEIRAS 1 Marcos; Figueroa, Maurício Ramos, Danilo e Armero (Wendel); Pierre, Edmílson (Robert), Cleiton Xavier e Deyvid Sacconi (Sandro Silva ); Diego Souza e Vagner Love. Técnico: Muricy Ramalho Gols: Wellington, aos 11, Jobson, aos 20, e Robert, aos 48 minutos do segundo tempo. Árbitro: Leonardo Gaciba (RS). Renda: Não disponível Público: Não disponível Estádio: Engenhão, no Rio de Janeiro (RJ)

Logo depois, mais festa no Engenhão. Renato roubou uma bola de Pierre no campo do Palmeiras, invadiu a área e cruzou para Jobson só desviar para o gol.

A torcida palmeirense também acabou tendo porque sorrir, com a noticia do empate do Santos diante do Cruzeiro. Mas a alegria durou pouco, afinal o time mineiro voltou a liderar o placar novamente, alguns minutos depois.

Perdendo, o Palmeiras não teve forças para correr atrás do empate que lhe garantiria um lugar na pré-Libertadores. O Botafogo, vencendo, tratou apenas de segurar o resultado e se garantir na Série A de 2010.

Mesmo sem forças, o Palmeiras ainda marcou um, para diminuir a melancolia da torcida, com Robert, de cabeça. Mas isto não serviu de alento para que já foi líder e favorito ao título do Brasileirão.