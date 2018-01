Botafogo vence Fla e também é líder O Botafogo conseguiu uma bela vitória, de virada, sobre o Flamengo, por 4 a 2, e, além de agravar a crise do adversário, seguiu líder (ao lado da Ponte Preta, com 10 pontos) e com o artilheiro do Torneio Rio-São Paulo, o atacante Dodô (seis gols). A nova derrota do Rubro-Negro deve provocar a saída do técnico Carlos Alberto Torres, que seguiu sem vencer na competição. O gol do Flamengo, marcado pelo meia Felipe Melo, logo aos 2 minutos do primeiro tempo, desestabilizou a equipe alvinegra que passou a errar muitos passes e permitiu o domínio adversário. O Rubro-Negro criou mais oportunidades ofensivas e deixou de ampliar o marcador em um chute cruzado do meia Leonardo para fora. Em uma falha da defesa do Flamengo, o meia Alexandre aproveitou um cruzamento do lateral-direito Cicinho e empatou a partida, aos 22 minutos. O Flamengo não se abateu com a reação alvinegra e seis minutos depois passou à frente no placar com o atacante Andrezinho, que aproveitou uma confusão na área e chutou no canto esquerdo do goleiro Kléber. A entrada do atacante Felipe, no lugar de Taílson, no segundo tempo, melhorou o Botafogo, que equilibrou a partida e conseguiu virar o marcador e assegurar a vitória. Aos 17 minutos, ele aproveitou uma falta cobrada pelo lateral-esquerdo Leonardo Inácio e marcou o segundo gol alvinegro. Antes, já havia tido um chute defendido pelo goleiro Júlio César. A virada do Botafogo aconteceu aos 26 minutos. Cicinho recebeu um passe de Leonardo Inácio e tocou para Dodô marcar. O Flamengo ainda desperdiçou algumas oportunidades e, aos 49 minutos, permitiu que o Alvinegro marcasse seu quarto gol. Dodô tocou para Felipe, que sozinho na área, fechou o placar.