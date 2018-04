Botafogo vence jogo de 8 gols e está 100% na Copa SP

O Botafogo precisou reverter a vantagem de 2 a 0, imposta pela Desportiva no início do primeiro tempo. E os gols da equipe de General Severiano foram marcados por Luiz Otávio (duas vezes), Carlos Tiago, Renan e Wesley.

O Atlético Mineiro se recuperou da derrota na primeira rodada e massacrou o Fortaleza por 6 a 1. Os gols do time mineiro na goleada foram de Dinei, Jackson, João Pedro, Breno, Eron e Felipe Souto. O Grupo I, disputado em Ribeirão Preto, é liderado pelo América de São José do Rio Preto.

Em Taubaté, o Flamengo empatou com o Paulista por 1 a 1. Assim, as duas equipes chegaram aos quatro pontos, mas o time de Jundiaí lidera o Grupo S por conta do saldo de gols. Dudu colocou o time da Gávea em vantagem e David igualou para o Paulista.

No Grupo M, o Coritiba bateu o Sertãozinho por 2 a 0 e agora lidera a chave com seis pontos. O classificado do grupo será definido na última rodada, quando o time paranaense vai enfrentar o Pão de Açúcar, que também tem seis pontos, em Vinhedo.

O América Mineiro ficou em boa situação no Grupo L ao bater o São Caetano por 2 a 0, com gols de Túlio e Alexandre. A equipe lidera a chave com seis pontos.

Confira os resultados das partidas da Copa São Paulo:

Grupo B

Barueri 2 x 2 Paraná

Grupo D

Ponte Preta 1 x 1 Brasiliense

Grupo E

Rio Preto (SP) 3 x 1 Fluminense (BA)

Grupo G

Santo André 0 x 0 Vitória

Grupo H

CSA (AL) 0 x 2 Avaí

Grupo I

Fortaleza (CE) 1 x 6 Atlético (MG)

Grupo J

Juventude (RS) 1 x 1 XV de Piracicaba (SP)

Grupo L

São Caetano 0 x 2 América (MG)

Grupo M

Sertãozinho (SP) 0 x 2 Coritiba

Grupo Q

Ceará 1 x 1 Figueirense

Grupo S

Paulista (SP) 1 x 1 Flamengo

Grupo U

Remo (PA) 2 x 1 Atlético (PR)

Grupo V

Portuguesa 0 x 0 Goiás

Grupo X

Desportiva (ES) 3 x 5 Botafogo