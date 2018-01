Botafogo vence jogo-treino no Rio O time principal do Botafogo fez nesta segunda-feira um jogo-treino contra a Portuguesa do Rio e venceu por 2 a 0, com dois gols do atacante Dodô, sendo que o segundo foi de bicicleta. Na partida de quarta-feira, contra o Entrerriense, pelo Campeonato Estadual, a equipe ainda será formada pelos jogadores reservas. Só no jogo de domingo, contra o Volta Redonda, o time será o titular, sob o comando do técnico Abel Braga.