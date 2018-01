Botafogo vence líder Bandeirante O Botafogo conseguiu vencer o Bandeirante por 3 a 1, neste domingo à noite, no Estádio Santa Cruz, em Ribeirão Preto, iniciando uma reação no Campeonato Paulista da Série A-2. A vitória deixa os botafoguenses com 12 pontos, ultrapassando Rio Preto e Sertãozinho, ambos com 11 pontos, e ameaçados pelo rebaixamento. Mesmo com a derrota, o Bandeirante ainda lidera o Grupo 1, com 20 pontos ao lado do Araçatuba. O Bandeirante é o primeiro colocado pelo critério de desempate, pois tem 10 de saldo de gols, contra 6 do Araçatuba. O time de Birigüi saiu na frente em Ribeirão Preto com gol de Paulinho, aos 12 minutos, mas levou a virada ainda no primeiro tempo com gols de Tupã e Dinei. O jogo ficou paralisado por cerca de 40 minutos no início do segundo tempo devido uma forte chuva. E no final, aos 49 minutos, o Botafogo marcou seu terceiro gol, com Michel chutando do meio de campo para o gol vazio, uma vez que o goleiro Rogério tinha ido cabecear na área adversária. Resultados da 11ª rodada: Noroeste 1 x 1 Bragantino; Nacional 6 x 1 Matonense; Sertãozinho 1 x 1 Araçatuba; Taubaté 0 x 2 Oeste; Guaratinguetá 1 x 1 são Bento; Francana 0 x 2 Comercial; Mirassol 4 x 1 Rio Preto; Flamengo 1 x 1 Juventus; Taquaritinga 0 x 2 Olímpia e Botafogo 3 x 1 Bandeirante. Classificação: Grupo 1 - 1.º - Bandeirante, 20 pontos (10 gols de saldo); 2.º - Araçatuba, 20 (6 gols de saldo); 3.º - Taquaritinga, 18; 4.º - Comercial, 17; 5.º - Olímpia, 16 (5 vitórias); 6.º - Mirassol, 16 (4 vitórias); 7.º - Botafogo, 12; 8.º - Sertãozinho, 11 (-3 gols de saldo); 9.º - Rio Preto, 11 (-6 gols de saldo); e 10.º - Francana 6. Grupo 2 - 1.º - São Bento, 29 pontos; 2.º - Juventus, 21; 3.º - Nacional 19; 4.º - Bragantino, 18; 5.º - Taubaté, 16 (5 vitórias); 6.º - Noroeste, 16 (4 vitórias); 7.º - Oeste, 12 (4 vitórias); 8.º - Guaratinguetá, 12 (3 vitórias); 9.º - Flamengo, 8; e 10.º - Matonense, -3.