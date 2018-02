Botafogo vence Madureira de virada De virada, o Botafogo venceu o Madureira por 2 a 1, neste sábado à tarde, em Conselheiro Galvão, e se isolou na vice-liderança do Grupo A da Taça Rio, segundo turno do Campeonato Carioca. Com dez pontos, o Alvinegro torce agora por um mal resultado do Vasco, que tem sete, neste domingo, no clássico da penúltima rodada, contra o Flamengo, para se consolidar na posição. O líder da chave é o Volta Redonda, com dez pontos, que também atua neste domingo, contra o Olaria. O Botafogo atuou no primeiro tempo como se não precisasse da vitória para permanecer na disputa por uma das vagas à semifinal da Taça Rio. A equipe se apresentou displicente em campo e aceitou facilmente o domínio do Madureira. Um único chute do meia Ramon, aos quatro minutos, foi o que produziu o ataque alvinegro na primeira etapa. Já o Madureira, além de pressionar, fez seu gol aos 34 minutos, em uma cobrança de falta, da meia-lua da grande área, do lateral-direito Victor Boleta. Insatisfeito com o desempenho do time, o técnico do Botafogo, Paulo Bonamigo, repreendeu a equipe no vestiário e substituiu o meia Daniel por Ricardinho. A equipe melhorou e, logo aos 3 minutos do segundo tempo, empatou o confronto. Ramon cobrou uma falta da intermediária e a bola desviou no zagueiro Paulo César, enganando o goleiro Cléber. No lance da infração, o zagueiro Léo Fortunato, do Madureira, foi expulso pelo árbitro Ubiraci Damásio, após ser punido com o segundo cartão amarelo. O empate do Botafogo e a desvantagem de um jogador em campo não intimidou o Madureira que permaneceu criando jogadas de ataque. E a oportunidade de passar novamente à frente do placar veio aos 24 minutos em um pênalti feito pelo zagueiro alvinegro Rafael Marques sobre o atacante Sorato. Um minutos depois, ele mesmo cobrou, mas o goleiro Jéfferson defendeu. A vitória do Botafogo veio aos 29 minutos. Ramon chutou da intermediária e o atacante Guilherme completou, de primeira, dentro da pequena área. O gol aumentou a motivação dos jogadores alvinegros que desperdiçaram várias oportunidades ofensivas, a exemplo do adversário. Complemento - Na outra partida da penúltima rodada da Taça Rio neste sábado, a Portuguesa venceu o Americano por 1 a 0, na Ilha do Governador. O gol da Lusa carioca foi marcado por Josimar, aos 30 minutos do segundo tempo.