Botafogo vence Mirassol pela A2 O Botafogo venceu o Mirassol por 2 a 1, neste sábado à noite, no Estádio Santa Cruz, em Ribeirão Preto (SP), e chegou aos 22 pontos, ficando provisoriamente na quinta posição do Grupo 1 do Campeonato Paulista da Série A2. O Mirassol, com 23 pontos, é o terceiro colocado. Dinei, aos 11, e Marcão, de cabeça, aos 33 minutos do primeiro tempo, marcaram os gols do time da casa. Xuxa, aos 37 minutos do segundo tempo, diminuiu para os visitantes. Faltando somente duas rodadas para o término da primeira fase, o Botafogo ainda tem chance de classificação, mas está preocupado com os tribunais. Nesta segunda-feira terá que provar ao Tribunal de Justiça Desportiva (TJD) que escalou o meia Duda regularmente na vitória de 4 a 3 sobre o Rio Preto, dia 17 de abril. A alegação do próprio procurador da FPF, Antônio Carlos Meccia, é de que o contrato do jogador tinha acabado no dia 10. Se punido, o Botafogo pode perder seis pontos e até mesmo se rebaixado para a Série A3, além de ser multado de R$ 5 a R$ 50 mil. A antepenúltima rodada da primeira fase teve outros três jogos neste sábado: Nacional 0 x 0 Guaratinguetá, Juventus 8 x 1 Matonense e Bandeirante 1 x 1 Comercial.