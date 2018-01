Botafogo vence Náutico em Recife O Botafogo começou a segunda fase do Campeonato Brasileiro vencendo o Náutico, por 4 a 2, neste sábado à noite, no Estádio dos Aflitos, em Recife. A vitória no campo do adversário deixou o time carioca na liderança do Grupo C ao lado do Marília, com três pontos. Os dois times se enfrentam, terça-feira, em Caio Martins, em Niterói. O jogo foi bastante franco, com os dois times não se intimidando em buscar os gols, premiando o bom público presente no estádio. A diretoria distribuiu 10 mil apitos para os torcedores incomodarem o adversário quando seus jogadores pegavam a bola. O Botafogo se fechou na defesa, mas saia em velocidade com os meias Valdo e Camacho apoiando o rápido Dill e o centroavante Leandrão. Do lado do Náutico, o meia e capitão Adriano assumiu a responsabilidade de armar as jogadas, encostando nos atacantes, além de cobrar faltas e escanteios. O Botafogo saiu na frente aos 11 minutos. Valdo cobrou falta para a grande área, onde o zagueiro Sandro subiu sozinho para tocar de cabeça. Cinco minutos depois, o time pernambucano empatou com Adriano cobrando falta no ângulo direito de Max. Cada time ainda teve, pelo menos, uma chance real para desempatar. O lateral Márcio Gomes mandou a bola na trave direita de Edervan, aos 26 minutos. Aos 34 minutos, o artilheiro Kuki devolveu ao fazer o giro na grande área e mandar a bola na trave esquer da de Max. Os dois times voltaram iguais para o segundo tempo, que também começou quente. Aos seis minutos o zagueiro Edgar se enroscou nas pernas de Vital, cometendo pênalti. Um minuto depois, na cobrança, Kuki bateu à meia altura e o goleiro Max espalmou para escanteio. Aos 14 minutos quem teve um pênalti a seu favor foi o Botafogo, quando Bruno empurrou Jorginho Paulista. Na cobrança, Camacho bateu forte sem chances colocando o time carioca na frente aos 15 minutos. O time da casa se perdeu por alguns instantes e o Botafogo aproveitou para ampliar aos 21 minutos. Leandrão entrou livre pelo lado esquerdo da área e tocou com o pé direito. O Náutico renovou suas esperanças aos 30 minutos, quando marcou o segundo gol. Kuki deixou Jorge Henrique livre só para completar. Mas o sonho não durou muito. Aos 38 minutos, Sandro marcou o quarto gol cobrando falta com violência. A bola ainda resvalou na barreira e num atacante botafoguense antes de entrar. Os dois times voltam a campo na terça-feira. O Botafogo recebe no estádio Caio Martins, em Niterói, o Marília que venceu o Remo, por 2 a 0, na estréia. O Náutico vai enfrentar o Remo, em Belém.