Botafogo vence o Ceará de virada e garante vantagem O Botafogo conseguiu garantir a vantagem no duelo contra o Ceará, ao vencer por 2 a 1, de virada, na noite desta quarta-feira, no Estádio Castelão, no jogo de ida deste confronto pela segunda fase da Copa do Brasil. Os gols do time alvinegro foram marcados por André Lima, sendo um em cada tempo. Vinícius descontou para o Ceará. O time cearense perdeu o volante Michel logo aos 10 minutos. Ele pisou num buraco do Castelão, saindo para entrada de Faéco. O Ceará abriu o placar aos 17 minutos com o atacante Vinícius, batendo falta sem chances para o goleiro Júlio César. O Botafogo empatou dez minutos depois num contra-ataque puxado pelo atacante Jorge Luis que deu para André Lima chutar da entrada da área. O Ceará recuou e o Botafogo ainda perdeu pelo menos mais três oportunidades reais de gol no primeiro tempo. Na volta para o segundo tempo, o treinador Marcelo Vilar queimou de imediato a segunda substituição trocando Lelê por Diogo, no Ceará. Cuca manteve o mesmo time do Botafogo. Aos 10 minutos Túlio chutou na trave de Adilson. O jogo ficou dos 10 aos 30 minutos num baixo nível técnico, melhorando com as entradas de Leandro Guerreiro, Luiz Mário e Ricardinho, no Botafogo. André Lima, aos 40 minutos fez 2 a 1, completando de cabeça um cruzamento de Joilson. O jogo de volta, quando o Botafogo pode até perder por 1 a 0, acontecerá no próximo dia 22, às 20h30, no Maracanã. CEARÁ 1 X 2 BOTAFOGO Ceará -Adilson; Arlindo Maracanã, Cauê, Luís Carlos e Niel; Michel (Faéco), Wendell, Lelê (Diogo) e Mazinho Lima (Helder); Vinícius e Reinaldo Aleluia. Técnico: Marcelo Vilar. Botafogo - Júlio César; Joilson, Juninho, Alex e Luciano Almeida (Leandro Guerreiro); Túlio, Diguinho, Zé Roberto e Lúcio Flávio (Ricardinho); Jorge Henrique (Luís Mário) e André Lima. Técnico: Cuca. Gols - Vinicius, aos 17, e André Lima aos 27 minutos do primeiro tempo; André Lima aos 40 minutos do segundo tempo. Árbitro - Eduardo Cristaldo Barilari (MA). Cartões amarelos - Luís Carlos, Mazinho Lima, Túlio, Diguinho e Alex. Renda - R$ 251.395,00. Público - 30.830 pagantes. Local - Estádio Castelão, em Fortaleza (CE).