Botafogo vence o Paraná e ajuda Corinthians e Goiás

O Botafogo complicou a vida do Paraná ao vencê-lo, por 3 a 2, na noite deste sábado, no Maracanã, em partida válida pela 36.ª rodada. Com a derrota, a 17.ª no Campeonato Brasileiro, a equipe paranaense ficou mais próxima de disputar a Série B, em 2008. Veja também: Classificação Calendário / Resultados Permanece na zona de descenso, a duas rodadas para o encerramento da competição - enfrentará ainda Santos, em Curitiba, e Vasco, em São Januário. Certamente, a turma que luta para não cair, como Corinthians e Goiás, gostou da atuação do Botafogo e vibrou com os gols do atacante Dodô, do meia Lúcio Flávio e do zagueiro Juninho. O atacante Josiel deixou sua marca e, de quebra, alcançou a artilharia isolada do Brasileirão, com 20 gols. O Paraná não luta contra o rebaixamento por acaso. Há quatro meses, não vence uma partida como visitante no Brasileiro e já trocou de técnico cinco vezes durante a competição. Além disso, a equipe é fraca tecnicamente, embora seja esforçada. Botafogo 3 Roger; Túlio, Juninho e Renato Silva; Joilson, Leandro Guerreiro, Diguinho (Coutinho), Lucio Flavio e Thiago Marin (Adriano Felício); Zé Roberto (Magno) e Dodô Técnico: Cuca Paraná Clube 2 Gabriel; Léo Mattos (Alex), Nem , Neguette e Paulo Rodrigues; Goiano, Jumar (Giuliano), Batista e Róbson (Lima); Josiel e Vandinho Técnico: Saulo de Freitas Gols: Dodô, aos 2; e Juninho, aos 12; Josiel, aos 20; Lúcio Flávio, aos 21; e Giuliano, aos 32 minutos do segundo tempo Árbitro: Carlos Eugênio Simon (Fifa/RS) Renda: não disponível Público: não disponível Estádio: Maracanã, Rio de Janeiro Para o Botafogo, a partida de ontem não representou nada. A impressão é a de que o time conta as horas para o ano acabar. O motivo: a equipe alvinegra luta apenas para assegurar uma vaga na Copa Sul-Americana, o que é pouco para quem já liderou o Brasileiro. O Botafogo foi melhor - ou menos pior - até o intervalo. Criou três boas chances de marcar e tem razão em reclamar do árbitro Carlos Eugênio Simon, que ignorou pênalti claro do lateral-direito Léo Mattos em Zé Roberto. Já o Paraná só chegou com perigo uma vez, num lance em que o atacante Vandinho cruzou e, sem querer, a bola acertou o travessão. "Estamos dando muito espaço. Falta tranqüilidade também. Temos que melhorar bastante no segundo tempo", declarou o técnico da equipe paranaense, Saulo de Freitas, muito irritado com a apatia de seus comandados. Freitas deve ter ficado ainda mais furioso ao ver o artilheiro Dodô, livre de marcação, fazer 1 a 0 para o Botafogo, logo no começo da etapa final. Este foi o 15.º gol do atacante alvinegro no Brasileiro. Juninho ampliou em cobrança de falta. Josiel diminuiu a diferença. Mas, rapidamente, o Botafogo respondeu com Lúcio Flávio: 3 a 1. Giuliano descontou novamente, mas a reação do Paraná parou por aí.