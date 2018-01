Botafogo vence o Paulista com gol no final O Paulista bem que tentou, mas não conseguiu evitar a derrota para o Botafogo, por 2 a 1, em Caio Martins, pela Série B do Campeonato Brasileiro, neste sábado à tarde. O gol da vitória alvinegra aconteceu nos minutos finais, quando tudo indicava que a partida terminaria empatada. Com o resultado, o time de São Paulo permanece com 29 pontos enquanto a equipe carioca alcançou os 40, um a menos que o líder Palmeiras. O Paulista começou impondo uma boa marcação e explorando os contra-ataques. O Botafogo tinha dificuldades para atacar, sem conseguir assustar o goleiro Buzzetto. Até que, aos 10 minutos, o zagueiro Sandro cobrou uma falta. A bola bateu na barreira e, na sobra, o meia Camacho chutou de primeira, abrindo o placar. Com a vantagem no marcador, o Botafogo melhorou no jogo e quase ampliou com Dill e depois com Camacho. O Paulista só teve uma boa oportunidade na primeira etapa. Ivan Rocha bateu uma falta e o goleiro Max defendeu sem problemas. Nos minutos finais, Leandrão foi derrubado por Buzzetto e o árbitro Lourival Dias Lima Filho não assinalou o pênalti. Logo no início do segundo tempo, Almir fez uma linda jogada. Ele driblou cinco adversários desde o meio-de-campo e finalizou da entrada da área. A bola tocou a trave e foi para fora. O Paulista deu o troco rapidamente. Rodrigo Batata aproveitou uma sobra e chutou cruzado. Max evita o gol. Mas o time de São Paulo estava disposto a empatar a partida. E aos 12 minutos teve êxito na sua tentativa. O lateral-esquerdo Julinho bateu de trivela, sem chances para o goleiro do Botafogo. Com o gol sofrido, o Alvinegro partiu com tudo para tentar a vitória. Leandrão perdeu ótima chance. O Paulista, por sua vez, tentou aproveitar que o time carioca se abria e procurou a virada. O atacante Izaías, de frente para o goleiro, chutou para fora. E ele mesmo quase marcou em cobrança de falta. Quando tudo indicava o empate, aos 43 minutos, Almir cruzou e Têti garantiu a vitória para o Botafogo.