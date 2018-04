Botafogo vence o Sobradinho-DF por 2 a 0 e avança na Copa do Brasil

RIO - O Botafogo se impôs, mostrou sua superioridade e venceu o Sobradinho-DF por 2 a 0, na noite desta quarta-feira, em Volta Redonda, pela Copa do Brasil. Classificou-se, assim, para a próxima fase da competição. Vai enfrentar CRB-AL ou Fast Club-AM.

Desfalcado de Jefferson, a serviço da seleção, e também de Lodeiro e Gabriel, contundidos, o Botafogo tentou definir logo o jogo, mas encontrou um visitante disposto a vender caro a derrota. O Sobradinho, credenciado pelo empate no primeiro jogo entre ambos, 0 a 0, no Distrito Federal, deu trabalho ao goleiro Renan, principalmente em contra-ataques.

O primeiro gol do time carioca surgiu no primeiro tempo, num lance em que Rafael Marques completou de cabeça passe de Seedorf. O Botafogo já merecia a vantagem parcial, mas esbarrou na falta de pontaria de seus atacantes em outras jogadas.

A equipe tinha de lutar também contra uma sina. Nos últimos três anos, o Botafogo foi eliminado da Copa do Brasil por clubes de menor expressão. Mas, pelo menos por enquanto, o time carioca segue de cabeça erguida na competição.

Um lance marcou a etapa final e resultou na expulsão do zagueiro Allyson, do Sobradinho. Ele agrediu seu ''colega'' Hildo, do mesmo time, e saiu mais cedo de campo. O time do Distrito Federal também teve outro atleta expulso no segundo tempo: Ramon.

O segundo gol foi marcado por Fellype Gabriel, aos 27 minutos, quando o domínio do Botafogo era total. Pouco depois, Felipe acabou substituído por Gegê. O autor do segundo gol foi o melhor em campo e recebeu muitos aplausos.

Agora, o técnico Oswaldo de Oliveira vai ter apenas dois dias para preparar a equipe visando à semifinal da Taça Rio, o segundo turno do Campeonato Carioca. Joga no sábado contra o Resende, também em Volta Redonda. Por isso, poupou dos últimos minutos da partida desta quarta Fellype Gabriel e Seedorf, que também deixou o gramado antes do apito final - deu a vez a Henrique.

BOTAFOGO 2 x 0 SOBRADINHO-DF

BOTAFOGO - Renan; Lucas, Bolívar, Dória e Julio Cesar; Marcelo Mattos, Jadson (Lucas Zen), Fellype Gabriel (Gegê), Vitinho e Seedorf (Henrique); e Rafael Marques. Técnico: Oswaldo de Oliveira

SOBRADINHO - Donizeti; Patrick, Cauê, Alysson e Zé Carlos; Ramon, Túlio, Hildo e Mário Lúcio; Etinho e Laécio (Edicarlos). Técnico: João Carlos Cavalo.

GOLS - Rafael Marques, aos 34 minutos do primeiro tempo. Fellype Gabriel, aos 27 do segundo.

CARTÕES AMARELOS - Jadson, Marcelo Mattos, Vitinho e Laécio.

CARTÕES VERMELHOS - Allyson e Ramon.

ÁRBITRO - Rodrigo do Amaral (SP).

RENDA E PÚBLICO - Não disponíveis.

LOCAL - Estádio Raulino de Oliveira, em Volta Redonda.