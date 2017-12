Botafogo vence o Sport por 3 a 1 O Botafogo fez a sua parte e venceu o Sport neste sábado à tarde por 3 a 1, na terceira rodada do quadrangular final da Série B do Campeonato Brasileiro, assumindo a liderança da fase decisiva com cinco pontos, um a mais que o Palmeiras que enfrenta nesta noite o Marília, no interior paulista. Botafogo entrou em campo determinado a vencer. Logo no início, o zagueiro Sandro cobrou falta e goleiro Maizena espalmou. No rebote, o atacante Dill não consegui a finalização. Mas o mesmo Dill se redimiu aos 6 minutos, após chute de Leandrão. Ele aproveitou a sobra e abriu o marcador. O gol deu tranqüilidade ao Botafogo, que ainda teve um pênalti não marcado pelo árbitro Carlos Eugênio Simon. O Sport, porém, resolveu reagir na partida e, em contra-ataques, buscava o empate. Só que esbarrava na boa marcação alvinegra. A pressão do time de Recife era modesta e somente conseguiu assustar o gol de Max em uma finalização de Ricardinho e numa cabeçada de Sílvio Criciúma. O Botafogo, então, voltou a acordar no jogo. Primeiro, o meia Almir desperdiçou ótima oportunidade. Depois, Dill, de fora da área, quase marcou o segundo. Até que, aos 38 minutos, Almir, numa jogada de técnica e raça, tocou na saída do goleiro, ampliando para os cariocas. O time carioca soube aproveitar o fato de atuar em casa e de enfrentar um adversário com dois jogadores a menos em grande parte da segunda etapa. No segundo tempo, o Botafogo continuou pressionando, enquanto o Sport abusava das faltas. O zagueiro Edgar chegou a perder um gol dentro da pequena área. Ele cabeceou por cima do gol. Aos 15, o time de Recife consegui descontar. Ademar arriscou de longe, Valdir Papel fez um corta-luz, enganando o goleiro Max. O gol não trouxe tranqüilidade à equipe e o Sport perdeu dois jogadores expulsos. O primeiro, aos 23 minutos, quando Barão pisou em Camacho e recebeu o cartão vermelho. Depois, aos 28, Sílvio Criciúma agrediu Leandrão e também deixou o campo. O Botafogo, então, se aproveitou da superioridade numérica em campo e Leandrão chutou duas bolas na trave. Aos 42, porém, Edvaldo marcou o terceiro, dando números finais ao jogo. A derrota praticamente acaba com as chances do time pernambucano voltar à elite nacional. O Botafogo volta a enfrentar o Sport, no próximo sábado, na Ilha do Retiro.