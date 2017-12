Botafogo vence Paysandu e afasta crise Era o que o Botafogo precisava para amenizar a crise em General Severiano. Um dia depois do afastamento do o lateral-esquerdo César Prates, o Alvinegro venceu o Paysandu, por 2 a 0, no Rio, e alcançou a terceira colocação no Campeonato Brasileiro - pelo menos, até os jogos deste domingo, pela 18.ª rodada -, com 31 pontos. Já o Paysandu acumulou a 11.ª derrota no Nacional e segue na lanterna, com 13 pontos. "Não jogamos tão bem, mas o importante era vencer", declarou o atacante Alex Alves, artilheiro do Botafogo com nove gols, sendo oito deles de pênaltis. O primeiro tempo valeu somente pelo belíssimo gol assinalado pelo atacante Reinaldo, aos 40 minutos. Ele deu um chapéu no zagueiro João Carlos e, sem deixar a bola cair, finalizou com categoria. Foi um lance que jamais será esquecido pelo jogador. "Tive a oportunidade e, graças a Deus, fiz o meu primeiro gol com a camisa alvinegra. Realmente foi muito bonito", declarou Reinaldo, que teve seu nome ecoado pelos torcedores. Fora isso, o que mais se viu foram erros de passes, lançamentos, dribles, enfim, fundamentos básicos do futebol. Botafogo e Paysandu fizeram um jogo pobre tecnicamente. De emoção na primeira etapa, apenas uma cabeçada do atacante Róbson, o Robgol, que obrigou o goleiro Max a fazer uma bela defesa. Na etapa final, o ritmo dos dois times permaneceu lento. Somente melhorou quando o meia Gláuber, livre de marcação, fez o segundo gol do time carioca, aos 35 minutos. Já era tarde demais para uma reação do Paysandu, que tem sérias limitações técnicas.