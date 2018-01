Botafogo vence Ponte nos pênaltis O Botafogo conseguiu somar dois pontos no Campeonato Paulista ao vencer a Ponte Preta nos pênaltis, neste domingo. No tempo normal, o jogo terminou empatado por 1 a 1. Na cobrança de penalidades máximas, o time da casa ganhou por 3 a 2. O Botafogo agora tem oito pontos. A Ponte, com mais um ponto somado, chega aos 10. O jogo começou bastante equilibrado, com a Ponte marcando bem as principais alternativas do Botafogo: o meia Luciano Ratinho e a velocidade dos atacantes Leandro e Robert. E no toque de bola, a Ponte dominou as ações de meio-campo, criando chances para abrir o placar. A principal delas aconteceu com Washington, que mandou uma bola no travessão do goleiro Maurício, numa cobrança de falta, aos 22 minutos. O gol da Ponte saiu aos 44 minutos, quando Macedo recebeu o passe de Piá, driblou um zagueiro e chutou com a perna esquerda. No segundo tempo, o Botafogo voltou mais agressivo, diminuindo os espaços da Ponte na sua saída de bola. Seguindo orientação do técnico Lori Sandri, o time pressionou bastante em cima do lado esquerdo do ataque. Mas o futebol do time da casa era previsível, permitindo os contra-ataques do visitante. O Botafogo chegou ao empate após a cobrança de um escanteio. Houve um bate-rebate dentro da grande área, até que Robert apareceu para tocar para as redes, aos 31 minutos. Os últimos minutos foram de total domínio do Botafogo. Na cobrança de pênaltis, deu Botafogo, por 3 a 2. Piá e Elivélton marcaram para a Ponte, que perdeu com Washington e Rodrigo. O Botafogo perdeu com Rogério, mas marcou com Robert, Jadílson e Chicão.