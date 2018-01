Botafogo vence Remo em Caio Martins O Botafogo venceu o Remo por 3 a 1, hoje à tarde, em Caio Martins, e recuperou-se da derrota para o Ceará, no último jogo em casa, duas rodadas atrás, pela Série B do Campeonato Brasileiro. Vitória à parte, o time carioca pode ter problemas com a Justiça Esportiva. A partida ficou interrompida cinco minutos, no segundo tempo, depois que o goleiro Gilberto, do Remo, foi atingido por um objeto lançado da arquibancada. Se o caso for a julgamento, o Alvinegro pode perder o mando de campo em pelo menos uma rodada. O Botafogo iniciou o jogo a toda velocidade, pressionando o adversário. Desperdiçou uma oportunidade no primeiro chute a gol, de Camacho, com apenas 17 segundos. O goleiro espalmou a bola para escanteio. Na seqüência, Valdo cruzou da direita e Almir, sem marcação, acertou bonita cabeçada: Botafogo 1 a 0, aos 55 segundos de partida. Boa parte da torcida nem havia chegado ainda ao estádio. A impressão era a de que o time carioca deslancharia. Mas o Botafogo acomodou-se aos poucos. Chegou a criar outras chances no primeiro tempo, com Camacho e Leandrão. Não as aproveitou. O Remo refez-se do susto após os 20 minutos. Passou a marcar com mais atenção e esteve próximo do empate. O lateral André Silva obrigou o goleiro Max a se esticar todo por duas vezes e o placar de 1 a 0 acabou sendo muito bom para o Botafogo até o intervalo. O técnico Levir Culpi foi perspicaz ao escalar Gedeil e Fábio para o segundo tempo. Com os dois, o Botafogo voltou a dominar o Remo. Edvaldo apenas escorou a bola, aos 9 minutos, para ampliar, depois que ela tocou na trave em cabeçada de Gilmar. Aos 13, Márcio Gomes chutou forte da entrada da área e fez o terceiro gol. Após a interrupção por causa do incidente com Gilberto, o Remo teve tempo para descontar: aos 49, num chute do zagueiro Augusto. Ficha Técnica Botafogo: Max; Márcio Gomes, Gilmar, Edgar e Carlos Alberto (Gedeil); Fernando, Valdo, Almir e Camacho (Rodrigo Fernandes); Edvaldo e Leandrão (Fábio). Técnico: Levir Culpi. Remo: Gilberto; Valdemir, Augusto, Sérgio e André Silva (Djalma Santos); Márcio, Marcelo Augusto, Gian e Rodrigo; Valdomiro (Valderi) e Cristiano (Jaílson). Técnico: Givanildo de Oliveira. Juiz: Cléber Wellington Abade (SP). Cartão amarelo: Valdemir, Djalma Santos, Fábio e Marcelo Augusto. Renda: R$ 51.000,00. Público: 4.495. Local: Caio Martins (Niterói).