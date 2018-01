Botafogo: vencer para evitar crise Vencer o Juventude neste domingo, às 16 horas, no estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul, para evitar uma crise que já começa a rondar General Severiano. É a ordem no Botafogo na tentativa de se reabilitar da derrota para o Atlético-PR, no meio da semana, e de não se distanciar mais ainda das primeiras posições do Campeonato Brasileiro. O Botafogo chegou a ser líder da competição. Jogadores e comissão técnica ainda não perderam a esperança de conquistar, ao menos, uma vaga na Copa Libertadores da América de 2006 ? classificam-se os quatro primeiros colocados do Nacional. Por isso, o discurso é unânime: a equipe precisa voltar a conquistar uma seqüência de triunfos para transformar o sonho em realidade. "Pela tradição, o Botafogo tem o direito de pensar alto", afirma o técnico Celso Roth, criticado por ter escalado uma equipe defensiva, com três volantes, na partida em Curitiba. O treinador alvinegro está insatisfeito com a desatenção da equipe nos primeiro minutos de jogo. Ele tem observado que o Botafogo somente desperta e mostra seu valor quando está em desvantagem no marcador. Por isso, quer corrigir esse defeito o mais rápido possível. "Espero que isso não volte a se repetir contra o Juventude". Celso Roth não quis alimentar polêmica sobre a decisão de ter barrado de Alex Alves, artilheiro do Botafogo no Brasileiro, com 12 gols. Ele acha que é comum o jogador ficar chateado no momento em que é preterido. "Não quero ninguém sorrindo o tempo todo".