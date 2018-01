Botafogo vira em 7 minutos e vence Marília O Botafogo precisou de apenas 7 minutos para virar o jogo e vencer o Marília, por 3 a 1, nesta terça-feira, em Caio Martins. A boa vitória em casa deixou a equipe carioca com 6 pontos, em primeiro lugar do grupo C na fase final da Série B do Brasileiro - a equipe do interior paulista segue com 3. O Marília marcou primeiro. Aos 29 minutos, o atacante Basílio fez boa jogada, ao driblar o volante Fernando e marcou um belo gol. O time carioca demorou um pouco para acordar e os torcedores chegaram a ensaiar gritos de protesto. E a reclamação deu certo. Em três ataques fulminantes, o Botafogo virou o placar. Aos 39 minutos, Márcio Gomes conseguiu acertar um cruzamento e colocou a bola na cabeça de Daniel, que se antecipou ao zagueiro Romildo e empatou a partida. Aos 43, o meia Camacho recebeu na entrada da área e arriscou o chute. A bola desviou na zaga e entrou. No ataque seguinte, aos 46, o mesmo Camacho cobrou falta e Daniel assinalou o terceiro gol do Botafogo. No segundo tempo, o Marília voltou disposto a iniciar uma reação, dominando o Botafogo. Mas o gol não saiu. No final, já aos 45 minutos, o Botafogo teve um pênalti a seu favor. Têti, porém, mandou a bola no travessão. Novidade - Os presidentes do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD), Luiz Zveiter, e do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, Miguel Pachá, inauguraram nesta terça-feira o segundo Juizado Especial Criminal da cidade, no estádio Caio Martins. O primeiro já funciona no Maracanã. "É uma forma de acabar com a impunidade e devolver a civilização aos estádios", explicou o presidente do STJD, que propôs a iniciativa após a agressão de torcedores do Vasco a jogadores do Curitiba em São Januário, há duas semanas. A intenção é a de que o juizado dê mais agilidade à punição aos atletas, técnicos, dirigentes e torcedores que se envolverem em incidentes com repercussão criminal. Na estréia não foi registrado nenhum caso.