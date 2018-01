Botafogo vira jogo e dispara na frente O Botafogo perdia o jogo por 2 a 0 até o começo do segundo tempo, neste sábado, no Rio. Mas, em uma reação espetacular, o time carioca conseguiu virar para 3 a 2, acabou com a invencibilidade do Juventude e abriu boa vantagem na liderança do Campeonato Brasileiro. Com a grande vitória de virada, o Botafogo chegou aos 18 pontos e garantiu a liderança por mais uma rodada - não pode ser ultrapassado por ninguém neste domingo, quando haverá o complemento da 8ª rodada. Já o Juventude, que era o último invicto do Brasileiro, segue com 14 pontos, em segundo lugar. Melhor em campo, mesmo jogando fora de casa, o Juventude fez seu primeiro gol aos 41 minutos. Em uma cobrança de escanteio, o goleiro Jéfferson não conseguiu interceptar a bola, que sobrou para o zagueiro Naldo finalizar na pequena área. Jonílson, atento, salvou em cima da linha. No rebote, William cruzou para Bruno Lança cabecear. Jéfferson fez boa defesa, mas, na sobra, Naldo marcou de voleio: 1 a 0. O início de segunda etapa foi animador para o Juventude. Logo aos 8 minutos, Enilton deu bom passe para Lauro, que estava livre dentro da área e fez 2 a 0. Foi aí que começou a reação do Botafogo. O lateral-direito César Prates, em uma cobrança de falta que entrou no ângulo direito do goleiro Doni, diminuiu aos 17 minutos. Animado com o gol, o Botafogo partiu com tudo para o ataque. Aos 23 minutos, Alex Alves foi empurrado pelo zagueiro Antônio Carlos dentro da área. Ele mesmo cobrou o pênalti e empatou a partida. Quase no fim do jogo, aos 38 minutos, Alex Alves sofreu outro pênalti. Ele bateu de novo e definiu a virada do Botafogo: 3 a 2 e a liderança garantida.