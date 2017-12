Botafogo: vitória para espantar crise A crise que invadiu General Severiano nos últimos dias ganhou intensidade nesta sexta-feira e se agravará ainda mais caso o Botafogo não vença neste sábado o lanterna Paysandu, às 16 horas, no Estádio Luso-Brasileiro. O clima no clube é de tensão. Considerado um dos principais responsáveis pela boa campanha do time no Campeonato Brasileiro, o lateral-direito César Prates foi afastado ontem do elenco por decisão do técnico Péricles Chamusca, até que seja definida sua transferência ou não para o Bordeaux, da França. O jogador estaria pressionando os dirigentes para sair, mas eles não pretendem liberá-lo por 100 mil euros (cerca de R$ 300 mil) - proposta considerada baixa pelo presidente Bebeto de Freitas. "Eu não quero esmola de clube europeu", disse ele, recusando-se a negociar. Na avaliação de Chamusca, o impasse vem atrapalhando o desempenho do lateral-direito, que, segundo o treinador, poderia ter rendido melhor nas duas últimas rodadas. "O jogador não está concentrado exclusivamente no time. Essa situação precisa ser definida rapidamente, porque isso certamente está mexendo com a cabeça dele. É uma decisão para preservá-lo", argumentou Chamusca, ciente de que o Botafogo, a seis pontos do líder Corinthians, não pode perder pontos em casa, se quiser continuar na luta pelo título. César Prates não concedeu entrevista ontem, mas disse a amigos que ficou chateado por ter sido acusado de fazer ?corpo mole? na derrota por 2 a 0, para o Paraná. O técnico alvinegro fez mistério para definir quem vai substituí-lo. A tendência, porém, é que Oziel fique com a vaga. Ele ainda tem duas dúvidas. O lateral-esquerdo Bill, que se recupera de contusão, pode ceder lugar a Asprilla. Ramon, fora de forma física e técnica, deve ficar na reserva. Se isso ocorrer, Gláuber será titular.