Botafogo volta a jogar em Caio Martins O Botafogo tenta manter a liderança da Série B do Campeonato Brasileiro no jogo deste sábado, contra o Anapolina, às 16 horas, no Caio Martins. O time carioca volta a atuar no seu estádio, após cumprir a punição do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) com a perda do mando de campo por uma partida. Tudo porque um torcedor lançou um foguete contra o goleiro do Remo, no dia 28 de junho. Esta será a primeira vez na história que o Botafogo jogará com o Anapolina. "É interessante isso. Não sabia que os clubes nunca tinham se enfrentado. Tomara que já se crie um tabu", disse o técnico Levir Culpi. "Na segunda-feira poderemos dizer que nunca perdemos para eles", brincou. atacante Dill, mesmo recuperado de uma contusão muscular, ficará como opção no banco de reservas. Edvaldo, que formará a dupla de ataque com Leandrão, disse ser uma satisfação voltar a atuar em Caio Martins. ?Teremos o apoio da nossa torcida. Da última vez, fiz um gol e espero repetir a dose", lembrou o atleta, referindo-se à vitória sobre o Santa Cruz, por 3 a 0. Uma das preocupações de Levir Culpi no estádio era a condição do gramado. Como ele não foi utilizado nas últimas três semanas, a diretoria aproveitou para realizar uma pequena reforma. "Ainda está longe do ideal, mas já houve uma melhora", revelou o treinador, que não confirmou se o meia Camacho será o substituto de Daniel, machucado, na lateral-esquerda. Rodrigo Fernandes disputa a posição. Reforços - Nesta sexta-feira, o lateral-direito Eliseu, de 24 anos, se apresentou ao clube. O jogador chega por empréstimo até o fim do ano. Já o lateral-esquerdo Jorginho Paulista assinou contrato, mas só estará à disposição de Levir Culpi na segunda-feira.