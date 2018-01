Botafogo volta a usar o time titular Desde que começou o segundo turno do Campeonato Carioca, o Botafogo atuou com o time reserva, mas neste sábado enfrenta o Volta Redonda, às 16 horas, em Caio Martins, com a equipe titular. O técnico alvinegro Abel Braga quer aproveitar a competição para dar ritmo aos jogadores. "Vai ser normal se não nos apresentarmos bem, por causa da falta de ritmo", explicou Abel Braga. "Mas, fisicamente estão todos bem e isso já é um ponto a nosso favor." O único desfalque da equipe do Botagog será o meia Alexandre, que se recupera de contusão. Em seu lugar, o treinador optou por escalar Ronaldo. "A torcida do Botafogo exige um bom desempenho da equipe. Por isso, não podemos entrar em campo sem o desejo de vencer", disse Dodô, que jogará ao lado de Taílson no ataque. "Os problemas financeiros não podem nos atrapalhar neste momento."