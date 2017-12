Botafogo volta ao STJD; Grêmio também vai O Botafogo foi punido duas semanas atrás com perda de mando de campo por um jogo, devido a um incidente no Caio Martins, durante partida com São Caetano, em 7 de outubro. Logo em seguida, conseguiu efeito suspensivo, concedido pelo presidente do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD), Luiz Zveiter, torcedor declarado do clube carioca. Mas amanhã o Botafogo voltará a ser julgado, no tribunal pleno do STJD, e a punição será restabelecida ou definitivamente cancelada. O relator do processo, escolhido por Zveiter, é outro botafoguense, José Mauro do Couto Assis. No confronto com o São Caetano, um torcedor arremessou uma garrafa plástica com água em campo e foi preso. Pelo fato de o infrator ter sido detido, Zveiter considerou cabível o efeito suspensivo. Um caso parecido ocorreu na partida em que o Palmeiras venceu o Botafogo por 2 a 1, em 26 de outubro, no Palestra Itália. Um homem jogou um copo d?água no gramado e também teve de prestar contas à Polícia. O Palmeiras pode até perder o mando de campo em primeira instância, mas vai-se valer do precedente aberto por Luiz Zveiter e dificilmente será penalizado. O Palmeiras também está diretamente envolvido em outro epísódio que acabou no STJD. O Grêmio formalizou hoje pedido de anulação da partida com a equipe paulista, disputada em 30 de outubro, em Pelotas. A alegação do clube gaúcho é a de que o árbitro Edilson Soares da Silva cometeu vários erros responsáveis pela alteração do resultado - o Palmeiras venceu por 3 a 2. A Procuradoria do STJD vai analisar o caso, mas dificilmente dará respaldo ao Grêmio. O mesmo vale para o Coritiba, que entrou com recurso ontem no STJD para anular jogo com o Vasco, por causa de um gol "irregular" de Petkovic. Para dois auditores do tribunal, e que não queriam ser identificados, não existe a menor possibilidade de Grêmio e Coritiba serem atendidos nas respectivas reivindicações. Ainda amanhã, na sede do STJD, vão ser julgados recursos do Atlético-MG, Atlético-PR, Santos, Juventude e do próprio Grêmio, punidos recentemente com perda de mando de campo. Com relação aos três últimos, o julgamento será mera formalidade, uma vez que Santos, Juventude e Grêmio já cumpriram a pena. Já o Atlético-MG, que perdeu o mando por três partidas, por causa de incidentes no jogo com o São Paulo, em 17 de outubro, no Independência, vai tentar reduzir a pena. O Atlético-PR, obrigado a disputar duas partidas a pelo menos 150 quilômetros de Curitiba, em função de objetos arremessados no gramado da Arena da Baixada em 2 de outubro, durante jogo com o Atlético-MG, quer diminuir pela metade a punição.