Botafogo volta para enfrentar o CRB e avançar na Copa do Brasil

VOLTA REDONDA - Campeão antecipado do Campeonato Carioca, o Botafogo passou as últimas duas semanas e meia só treinando. Nesta quarta-feira contra o CRB-AL, na partida de volta da segunda fase da Copa do Brasil, o time alvinegro precisa de uma vitória simples às 22 horas, no estádio Raulino de Oliveira, em Volta Redonda (RJ). Na primeira partida, as equipes empataram sem gols na capital alagoana.

Como se preparava para a decisão da Taça Rio (vitória sobre o Fluminense por 1 a 0 e a conquista do estadual), o Botafogo havia escalado time misto no primeiro jogo contra o CRB. Nesta quarta, Oswaldo de Oliveira vai de força máxima. O técnico só não poderá contar com Dória, convocado para a seleção brasileira sub-20, e o lateral-esquerdo Julio Cesar, que ainda se recupera de lesão na panturrilha.

Em seu lugar, deve ser escalado o jovem Lima, de 21 anos. O lateral disputou somente cinco jogos este ano, quatro deles como titular. "A equipe está preparada e consciente do que deve fazer na quarta-feira para conseguir a classificação. Eu, particularmente, estou empolgado com mais uma oportunidade e espero corresponder", disse.

A última derrota do Botafogo foi há mais de três meses: em 17 de fevereiro para o Flamengo, no Engenhão, pela Taça Guanabara. O meia Fellype Gabriel não se deixa enganar: "Não é porque vencemos que não temos erros", disse. "Precisamos evoluir, assim como já aconteceu do início do Carioca para o fim. O título foi importante para ganhar moral, principalmente da forma que foi".

O Botafogo joga nesta quarta já pensando na estreia pelo Campeonato Brasileiro, no sábado, contra o Corinthians, no Pacaembu. "Até podem ter alguns elencos melhores, mas nosso grupo é muito forte e está preparado. Isso começa nos treinos e eleva nosso nível. Todos têm valor", afirmou Fellype Gabriel.