Botafogo x Americano termina 1 a 1 Na despedida do atacante Taílson, autor do único gol da equipe, o Botafogo empatou com o Americano, por 1 a 1, neste domingo à tarde, em Caio Martins. O jogador teve seu passe negociado com o futebol russo e viaja esta semana para Moscou. Taílson marcou o gol do Botafogo aos 14 minutos do primeiro tempo, depois de aproveitar um lançamento do meia Almir e chutar forte de direita no canto superior esquerdo do goleiro Brás. A desvantagem no marcador não desanimou o Americano, que pressionou o Alvinegro. No segundo tempo, o Americano conseguiu empatar o confronto logo aos 8 minutos com o meia Washington. O Botafogo ainda tentou reagir, mas o desempenho da equipe caiu a partir da metade da segunda etapa, o que impediu o time de obter a vitória. Ao final da partida, inconformado com o resultado, o vice-presidente de Futebol Amador do Americano, Alberto Paixão, agrediu o juiz Reinaldo Ribas. O árbitro revidou e ambos foram contidos pelo policiamento militar.