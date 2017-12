Botafogo x Fla: clássico de vida ou morte O clima do clássico entre Botafogo e Flamengo, sem exageros, é idêntico à de uma final de Campeonato Brasileiro: envolve tensão, expectativa, ansiedade e provavelmente um bom público neste domingo, às 16 horas, no Maracanã. Mas, a princípio, não há motivos para se comemorar nada. Rubro-negros e alvinegros entram em campo com o pensamento único de obter uma vitória para não aumentar os riscos de serem rebaixados. Um empate será considerado um mau resultado, já que o Flamengo tem 45 pontos, ocupa a zona de descenso, e o Botafogo, com 46, está bem próximo dela. A diretoria do Flamengo, assim como a do Botafogo, pediu que a torcida incentive a equipe durante todo o jogo. Pelo apelo do clássico, a carga de ingressos passou de 35 mil para 50 mil e o confronto terá transmissão direta para o Rio pelas TVs Globo e Record. O Flamengo viveu dias conturbados após a goleada da última rodada (6 a 1) para o Atlético-MG. Na volta da equipe ao Rio, jogadores e torcedores se envolveram num tumulto, com agressões no Aeroporto Santos Dumont. Alguns atletas chegaram a sofrer ameaças, por telefone, como o lateral Athirson, e outros não abriram mão da companhia de seguranças. O muro da sede da Gávea foi pichado e um grupo mais radical de torcedores prometeu novas investidas em caso de novo revés, no clássico deste domingo, no Maracanã. Para tentar tranquilizar o grupo, a diretoria do Flamengo resolveu levar os treinos para Volta Redonda. E na sexta-feira, após fechar acordo com a Petrobras, o Rubro-Negro pagou os salários atrasados de todos os jogadores e funcionários. Essa aparente harmonia pode ruir novamente, se o time dirigido por Andrade não derrotar o Botafogo. A única dúvida no Flamengo está na escalação do lateral-esquerdo Athirson. Ele sentiu dores na coxa esquerda e a tendência é a de que seja substituído por Roger. André Bahia volta à equipe depois de afastado do elenco por ter acertado sua transferência para o Feyenoord, da Holanda, sem comunicar a negociação à diretoria rubro-negra. No Alvinegro, a vitória sobre o Coritiba por 4 a 1 reanimou o elenco. Mas a situação delicada na tabela continua provocando desavenças entre dirigentes. Conselheiros do Botafogo estão desapontados com o presidente Bebeto de Freitas, a todo instante cobrado pelos maus resultados da equipe no ano em que o clube completa 100 anos. O técnico Paulo Bonamigo, durante a semana, cobrou maior poder de marcação da equipe e mais rapidez na saída de bola. Ele manteve Gustavo ao lado de Scheidt na zaga. Caio, maior esperança de gols do Botafogo, terá a função de criar jogadas para Ricardinho e Alex Alves e também de chegar na área rubro-negra para finalizar. "O jogo é decisivo. O grupo tem consciência de que o momento é de união e de redobrar o esforço dentro de campo para sair com a vitória", declarou Caio.