Botafogo x Marília pode mudar de data Demorou, mas o departamento técnico da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) definiu o local e a data da partida entre Palmeiras e Sport, que deve definir o acesso da equipe paulista para a primeira divisão. Na tentativa de contentar os envolvidos no jogo, os dois clubes e as emissoras de televisão, a entidade decidiu que o confronto será em Garanhuns, como queria o Sport e a Federação Pernambucana de Futebol, mas no sábado, às 20h40 locais (21h40 de Brasília), agradando o Palmeiras, que não queria atuar às 10 horas locais no domingo. Mas nem todas as pendências foram resolvidas. O diretor do departamento técnico, Virgílio Elísio, deixou para amanhã a definição do horário do jogo entre Botafogo e Marília, que, até agora, permanece marcado para às 11 horas de domingo no Caio Martins.