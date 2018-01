Botafogo x Palmeiras cercado de incerteza A incerteza cerca o jogo mais esperado pelo quadrangular final da Série B do Campeonato Brasileiro. Diretorias de Palmeiras e Botafogo divergem completamente sobre data e horário do jogo do próximo final de semana. No Rio de Janeiro circula a informação de que a partida acontecerá no estádio Caio Martins, em Niterói, no próximo sábado, às 21h40 - com transmissão ao vivo da TV Record. Só que a TV Globo, que banca o campeonato, quer o jogo no domingo às 11 horas. Haverá uma reunião nesta segunda-feira entre as diretorias da Globo, Record, CBF, Botafogo e Palmeiras. A definição ficará por conta da emissora carioca, que investiu nos campeonatos brasileiros das séries A e B. A Globo só não mostrava a Série B porque não havia interesse. Por isso, repassava a atração para a TV Record, que conseguiu bons índices de audiência. Agora, com a classificação de Palmeiras e Botafogo para o quadrangular final, a história mudou.