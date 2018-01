Botafogo x Sorocaba: duelo pela Série C Seis meses depois, Botafogo e Atlético Sorocaba voltam a se enfrentar e, mais uma vez, em jogo decisivo. Os dois times disputaram em abril uma vaga na primeira divisão do Campeonato Paulista e os sorocabanos acabaram levando a melhor. Com isso, o time de Ribeirão Preto amargou o rebaixamento para a segunda divisão estadual. De novo em campo, o Atlético joga por dois empates para se classificar à terceira fase do Campeonato Brasileiro da Série C. O primeiro jogo do grupo 52 acontece neste domingo, às 16 horas, no estádio Santa Cruz, em Ribeirão Preto. As duas equipes voltam a se enfrentar na quarta-feira, em Sorocaba. Pelo grupo 45, o Bragantino tem um jogo difícil no Espírito Santo. Vice-campeão Brasileiro em 1991, o time de Bragança agora tenta uma vaga na terceira fase da Série C jogando, às 16 horas, em Cachoeiro do Itapemirim, contra o Estrela do Norte. Pelo grupo 53, a Internacional de Limeira, por ter ficado em primeiro lugar na sua chave, faz o primeiro jogo contra o União Bandeirante em Bandeirantes, no interior paranaense, às 15 horas. Na quarta-feira decide a vaga em Santa Bárbara D´Oeste. A segunda fase reúne 56 clubes, divididos em 28 grupos, que tentam passar à terceira fase pelo sistema mata-mata, com jogos de ida e volta. Confira os jogos de domingo: Grupo 30 - Rio Branco-AC x Atlético-RR; Grupo 31 - Sampaio Corrêa-MA x Viana-MA; Grupo 32 - Chapadinha-MA x Imperatriz-MA; Grupo 33 - Guarany-CE x Flamengo-PI; Grupo 34 - River-PI x Itapipoca-CE; Grupo 35 - ASA-AL x ABC-RN; Grupo 36 - Campinense-PB x Treze-PB; Grupo 37 - CSA-AL x Botafogo-PB; Grupo 38 - Souza-PB x Sergipe-SE; Grupo 39 - Cene-MS x Juazeiro-BA; Grupo 41 - Palmas-TO x Cuiabá-MT; Grupo 42 - Serc-MS x Tocantinópolis-TO; Grupo 43 - Uberlândia-MG x CFZ-DF; Grupo 45 - Estrela-ES x Bragantino-SP; Grupo 47 - Macaé-RJ x Tupi-MG; Grupo 48 - Goytacaz-RJ x Americano-RJ; Grupo 49 - Volta Redonda-RJ x Cabofriense-RJ; Grupo 50 - Olaria-RJ x Friburguense-RJ; Grupo 52 - Botafogo-SP x Atlético Sorocaba-SP; Grupo 53 - União Bandeirante-PR x Internacional-SP; Grupo 55 - Pelotas-RS x RS-RS