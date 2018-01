Botafogo x Vasco: festa armada para 1.000º gol de Romário O duelo Romário x Júlio César é o grande atrativo do clássico entre Vasco e Botafogo, neste domingo, a partir das 18h10, no Maracanã. Enquanto o atacante vascaíno busca o milésimo gol, o goleiro botafoguense está convicto de que o adversário não sairá do estádio com motivos para fazer festa. ?Vou entrar para a história como aquele que evitou o gol histórico do Romário?, afirmou o goleiro Júlio César, prometendo evitar o milésimo do atacante do Vasco e ajudar o Botafogo a vencer o clássico. Com 999 gols na carreira, Romário não escondeu a ansiedade durante a semana. Disse que nem chegou a dormir direito de quinta para sexta-feira. Ele contou para amigos mais próximos que quer logo marcar o gol para fugir de ?imprevistos?. O temor dele poderia ser o de uma contusão inesperada. Além disso, o sonho de Romário é alcançar o feito no Maracanã e num clássico. Ele desperdiçou a oportunidade no domingo passado, contra o Flamengo, embora tenha marcado um gol, o de número 999. ?O Bruno (goleiro do Flamengo) fez uma defesa num momento errado. Espero que o Júlio César não faça o mesmo?, disse Romário, referindo-se a um lance do clássico de domingo, em que Bruno salvou com o pé direito o que seria o milésimo gol de Romário. A expectativa em torno do jogo deve levar um ótimo público ao Maracanã - 60 mil ingressos foram colocados à venda. E, por ordem da Federação de Futebol do Rio, o árbitro Wagner dos Santos Rosa vai paralisar o jogo se Romário conseguir marcar o esperado gol mil. O placar eletrônico do estádio também prestará homenagem ao atacante de 41 anos, no momento em que o gramado estiver tomado por fotógrafos e cinegrafistas, caso saia mesmo o gol mil. Ainda haverá um microfone à disposição de Romário, para um breve discurso. Romário já antecipou que deve lembrar as primeiras palavras de Pelé, em novembro de 1969, quando ele marcou o milésimo gol, num jogo do Santos com o Vasco. Na época, Pelé pediu atenção às criancinhas do País. ?Vou falar de novo das crianças. Ninguém no Brasil leva a sério essa questão?, declarou Romário, no início da semana, durante entrevista a uma emissora de TV. Se Romário fizer o gol ainda no primeiro tempo, deve continuar em campo. Mas caso o gol saia na etapa final, é provável que seja substituído. Nos últimos dias, ele treinou muitas cobranças de pênalti. Seu aproveitamento, como era de se esperar, foi excelente. Além da festa pelo milésimo gol de Romário, o clássico deste domingo é muito importante para a definição dos classificados para as semifinais da Taça Rio, o segundo turno do Estadual do Rio. O Botafogo só perdeu um jogo até agora e soma 9 pontos no Grupo A. Já o Vasco, também em boa situação, está com 10 pontos na outra chave. BOTAFOGO x VASCO Botafogo - Júlio César; Joilson, Juninho, Alex e Luciano Almeida; Jougle, Leandro Guerreiro, Juca (Lúcio Flávio) e Zé Roberto; Jorge Henrique e Dodô. Técnico: Cuca. Vasco - Cássio; Wagner Diniz, Fábio Braz, Dudar e Sandro; Ives, Roberto Lopes, Abedi e Morais (Conca); Romário e Leandro Amaral. Técnico: Renato Gaúcho. Árbitro - Wagner dos Santos Rosa. Horário - 18h10. Local - Estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro.