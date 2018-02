Botafogo: zagueiro pode jogar na quinta Picado por um escorpião no vestiário do estádio Mané Garrincha, no domingo, em Brasília, o zagueiro Rafael Marques já foi liberado pelo médico do Botafogo, Carlos Veiga, e poderá participar do jogo contra o São Caetano, nesta quinta-feira, na Ilha do Governador. Rafael ficou com um dedo do pé direito bastante inchado e sentiu dores fortes no local da picada. Ele levou um susto quando foi atacado pelo escorpião, já depois da partida com o Brasiliense. ?Nunca imaginei que passaria por uma situação dessas no vestiário de um estádio de futebol?, disse. O atleta nem voltou com a delegação do Botafogo para o Rio. Depois de ser atendido num hospital da capital do País, permaneceu no Distrito Federal com parentes. ?Ele recebeu soro, o inchaço foi grande, mas já está recuperado?, afirmou Veiga.