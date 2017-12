Botafoguenses detonam bomba na Vila Dois torcedores botafoguenses lançaram uma bomba na tarde deste domingo, na Vila Belmiro, durante o jogo entre Santos e Botafogo. Bruno Serqueira de Lima, de 19 anos, residente na Urca, e o menor P.G, de 15 anos, morador do bairro do Leblon, foram detidos no final da partida pela Polícia Militar. Uma testemunha ajudou os policiais a identificar os responsáveis pelo lançamento da bomba de fabricação caseira que, por sorte não atingiu nenhum torcedor. Os pais do garoto de 15 anos foram chamados ao 7º Distrito Policial, onde a ocorrência foi lavrada. O rapaz deverá ser advertido pelo juiz da Infância e da Adolescência, enquanto Bruno, preso em flagrante, permanecerá detido.