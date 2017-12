Botafoguenses exigem esclarecimentos Os jogadores do Botafogo exigiram uma reunião com os dirigentes para discutir o futuro do clube. De acordo com o atacante Donizete, os atletas estão "perdidos", pois não sabem quem será o treinador, além de não receberem salários. "Pelo que soube o Paulo Autuori não será mais o nosso treinador. Não sabemos o que acontecerá conosco e tem colegas que estão cheios de dívidas. Precisamos ouvir as explicações da diretoria", afirmou Donizete. Outra expectativa no Botafogo é a apresentação do parceiro financeiro. O presidente Mauro Ney Palmeiro garantiu que vai revelar, quarta-feira, o contrato de parceria que irá tirar o clube do "caos".