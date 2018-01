Botafoguenses ganham motivação extra O Botafogo disputa amistoso neste sábado, contra o Internacional, no Beira Rio, bastante motivado. Após o treino realizado nesta sexta no Estádio Caio Martins, em Niterói, a diretoria pagou os salários atrasados. O técnico Paulo Autuori comentou que o ambiente no clube "mudou radicalmente". "O Botafogo mostrou o que todos sabem: é uma instuição séria, comandada por pessoas de caráter." Autuori confirmou a escalação de Leandro Ávila na equipe. A partida começa às 15 horas e marcará o encerramento da pré-temporada do Botafogo para a disputa do Campeonato Brasileiro. "Está sendo bem proveitosa essa fase de preparação", comentou Autuori. "Pude, por meio do contato com o grupo, conhecer melhor o potencial de cada um." O goleiro Wagner saudou a vinda de Leandro Ávila, para ele o melhor volante em atividade no futebol do País. O time do Botafogo para o amistoso deve ser o seguinte: Wágner; Leonardo, Sandro, Dênis e Leandro Eugênio; Leandro Ávila, Leonardo Inácio, Ronaldo e Rodrigo; Felipe e Taílson.