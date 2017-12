Botafoguenses rompem madrugada em festa Durante toda a madrugada deste domingo, centenas de torcedores do Botafogo ocuparam bares das zonas norte sul da cidade para comemorar a classificação da equipe. Em frente à sede de General Severiano, uma bandeira gigantesca foi estendida. Houve buzinaço por Copacabana, Ipanema, Leblon e outros bairros da cidade. O túnel Santa Bárbara, nas Laranjeiras, chegou a ser interrompido por alguns minutos para que os torcedores deixassem seus carros e cantassem o hino do clube. Um grupo de alvinegros mergulhou de madrugada na poluída Praia de Botafogo, a fim de festejar à volta à Primeira Divisão. Em vários prédios de Copacabana e Humaitá, bandeiras do Botafogo foram afixadas nas janelas. Os botafoguenses não estavam preocupados com o título da Série B, que ficou por antecipação com o Palmeiras. E sim orgulhosos em retornar à divisão principal do futebol brasileiro.