Botafoguenses terão Natal magro Enquanto o presidente eleito do Botafogo, Bebeto de Freitas, não anuncia o nome do novo treinador, os jogadores esperam definições sobre o pagamento dos salários e renovações de contrato. O lateral-esquerdo Leonardo Inácio é um dos que demonstra preocupação e disse já ter recebido proposta de outro clube. "Eu tenho interesse em permanecer no Botafogo e quero definir o mais rápido o meu futuro", afirmou o jogador, que tem contrato com o clube até 31 de dezembro. Além da definição do nome do novo treinador, a diretoria também precisa decidir onde será realizada a pré-temporada. A opção deve ser por uma cidade do interior do Estado.