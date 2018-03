Botafoguenses usam declaração de Mano como motivação

O Botafogo vai usar uma declaração do técnico Mano Menezes como motivação para o duelo desta quarta, contra o Corinthians, no Morumbi, pela semifinal da Copa do Brasil. Após a partida de quarta-feira passada, no Engenhão, na qual o clube carioca venceu por 2 a 1, o treinador disse que os árbitros estão com pena do Botafogo e por isso o favorece. Tal afirmação repercutiu muito mal em General Severiano. Veja também: Felipe diz que não teme torcida dos 'anticorintianos' Evandro Rogério Roman apita Corinthians x Bota Corinthians não gosta da arbitragem na Copa do Brasil "Foi um desrespeito com o Cuca [técnico do Botafogo] e com os jogadores. Isso tudo vai nos motivar ainda mais para o jogo de quarta [quarta]", declarou o atacante Wellington Paulista, certo que o clássico contra o Corinthians será uma verdadeira batalha. "A rivalidade é muito maior quando se trata de times de Rio e São Paulo disputando uma semifinal de Copa do Brasil", comentou o atacante, que não faz gol há sete confrontos e não parece incomodado com o jejum. "Para mim, isso não é nada. Já fiquei um ano sem marcar." Para Wellington Paulista, chegou a hora do Botafogo dar fim ao rótulo de "time do quase". "Temos que acabar com isso." Nascido na Mooca, bairro do centro de São Paulo, ele convocou seus amigos e parentes para ir ao Morumbi e dar uma força para a equipe comandada por Cuca. "É o jogo mais importante do ano para a gente. Os 15 minutos iniciais serão fundamentais. Não podemos tomar gol. O Corinthians vai exercer forte pressão do começo ao fim." O Botafogo joga pelo empate para chegar à decisão da Copa do Brasil, que dá ao campeão vaga na Taça Libertadores da América de 2009. Além disso, o Corinthians vai ter quatro desfalques por suspensão: os laterais André Santos e Carlos Alberto, o volante Fabinho e o meia Lulinha - sem contar com a ausência do meia Douglas, não inscrito no torneio. "São jogadores que decidem. Isso pode nos ajudar bastante", analisou o zagueiro André Luís, ressaltando que, apesar do rival ter problemas na escalação, o duelo será complicado. "Eles jogam em casa e contam com o apoio da torcida, que vai lotar o Morumbi", alegou.