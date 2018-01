Botago apresenta meia Lucio Flavio Com a saída do meia Ramon, o Botafogo já tem um novo camisa 10: Lucio Flavio, ex-São Caetano. O jogador, de 26 anos, se apresentou nesta terça-feira em General Severiano, onde assinou contrato até o fim de 2006. Para o técnico Carlos Roberto, ele terá, ao lado de Zé Roberto, a missão de organizar as jogadas ofensivas da equipe. ?Sinto que terei um ano muito melhor que o de 2005. No primeiro semestre estive na Arábia, no segundo voltei para o São Caetano e quase não fui aproveitado?, declarou Lucio Flavio, que defenderá pela primeira vez um clube carioca. ?Estou muito motivado para trabalhar e ficar à disposição do treinador?. Sobre seu estilo de jogo, Lucio Flavio disse que é um meia técnico e que prima por ?deixar os atacantes em ótima condição de finalizar?. ?Sei também aproveitar bem as oportunidades de bola parada?, completou. O diretor de futebol do Botafogo, Carlos Augusto Montenegro, não se cansou de elogiá-lo. ?Ele é um jogador que o clube precisa. É inteligente, tem boa visão de jogo e será muito útil ao time?. Reforços - O Botafogo contratou nesta terça-feira por atacado. De acordo com Montenegro, o lateral-esquerdo Jean, ex-Feyenoord, da Holanda, e os meias Jorginho e Jorge Artigas serão apresentados até o fim de semana. O argentino Jorge Artigas, de 29 anos, naturalizado uruguaio, passou por Danubio, do Uruguai, Tolima, da Colômbia, e defendia o Tijuana, do México, antes de fechar contrato com o clube carioca. O pouco conhecido Jorginho, de 21 anos, atuava pelo Sanremese, time da Série C2-A da Itália. Revelado pelo Botafogo, ele foi para o Vasco em 2002, antes de se transferir para o futebol italiano.