Bottinelli faz exames médicos para reforçar Coritiba

Bottinelli chegou a Foz do Iguaçu no início da tarde desta segunda-feira e já se uniu ao elenco do Coritiba, realizando trabalhos na academia onde o time está hospedado. Na manhã de terça-feira ele fará os exames e em, seguida, oficializará o acordo.

O argentino de 26 anos chega para substituir Everton Ribeiro, que se transferiu para o Cruzeiro, e deverá disputar uma vaga no time titular com o veterano Lincoln, de 33. O ídolo Alex deverá ter vaga cativa na equipe.

Formado no San Lorenzo, da Argentina, Bottinelli também já defendeu o Racing, a Universidad Católica (Chile) e o Atlas (México) antes de vestir a camisa do Flamengo, onde estava desde 2011.

No começo do ano, Bottinelli chegou a afirmar que o River Plate o havia procurado para jogar no Monumental de Nuñez junto com o irmão irmão Jonathan, que atua como zagueiro. A diretoria do clube argentino, porém, negou o interesse.