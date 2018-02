Botucatu e Mato Grosso do Sul decidem 1.ª Copa do Brasil

Botucatu ou Mato Grosso do Sul vão entrar para a história do futebol feminino do País como o primeiro clube campeão da Copa do Brasil - torneio feito às pressas pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF) após o vice-campeonato mundial da seleção de Marta e companhia, em setembro, na China. As duas equipes se enfrentam numa final marcada pela rivalidade. Afinal, são velhas conhecidas, pois o Mato Grosso do Sul é representado pelo SAAD, que perdeu o Campeonato Paulista de 2006 para o Botucatu. A expectativa é de ótimo jogo a partir das 18h10 deste sábado, no Estádio Mané Garrincha, em Brasília. Na preliminar, que começa às 15h30, Benfica e São Francisco decidem o terceiro lugar. "Clássico paulista na decisão da Copa do Brasil. Só isso já dá um tempero especial", declarou o técnico José Roberto, do Mato Grosso do Sul. Além disso, a qualidade técnica é acima da média. A prova disso é que nove jogadoras da seleção que brilhou na China estarão em campo neste sabado. Cinco vestem a camisa do Botucatu (Renata Costa, Grazielle, Daiane, Michele Reis e Mônica) e quatro, a do rival (Tânia Maranhão, Maicon, Daniela Alves e Formiga). "O equilíbrio é grande, mas o Mato Grosso do Sul é favorito", disse o técnico do Botucatu, Edson Jesus, numa tática manjada de jogar a pressão para o adversário. Na verdade, as duas equipes chegam à final desgastada pelo calendário apertado do torneio, realizado em menos de 40 dias. Elas disputaram ao todo oito partidas e somente tiveram um dia de descanso entre a semifinal e a grande decisão. "A competição poderia ser mais longa e mais divulgada pela CBF", criticou Edson Jesus, referindo-se à baixa presença de público em Brasília, cidade escolhida como sede da etapa final da Copa. As meninas do Botucatu estão decepcionadas com os estádios vazios. "Espero que isso mude amanhã [sábado]. A torcida faz diferença, traz motivação", explicou a volante Renata Costa. Botucatu Mônica; Renata, Bagé, Carol e Michele; Renata Costa; Ane, Daniela e Fabiana; Grazielli e Adriane. Técnico: Edson Jesus. Mato Grosso do Sul Vanessa; Simone, Andréia, Tânia e Suzana; Bárbara, Formiga e Daniela Alves; Ritinha, Roseli e Giovânia. Técnico: José Roberto. Árbitro: Simone Xavier de Paula e Silva (RJ) Estádio: Mane Garrincha, em Brasília. Horário: 18h10. Espelhando-se no futebol masculino, José Roberto blindou a equipe do Mato Grosso do Sul. Nenhuma atleta pôde circular pelo hotel onde os quatro finalistas estão hospedados. Só era permitido sair do quarto para fazer as refeições. Até entrevista foi proibida. "Elas não podem perder o foco", alegou o treinador, que se intitula disciplinador. O Botucatu, no entanto, conservou o amadorismo de outras épocas. As atletas transitavam pelo hotel com a roupa do time e não se recusavam a bater papo com os jornalistas. Pelo contrário. Falavam abertamente sobre a final e a expectativa de faturar o primeiro título da Copa do Brasil. Algumas meninas até foram a um shopping da região para fazer compras e "arejar a cabeça". "Cada um tem seu método de trabalho", declarou a lateral-esquerda Michele Reis, ciente de que a ansiedade é incontrolável. A vontade de ser campeão, então, nem se fala.