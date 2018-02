Bourdais vence o GP de Portland O francês Sebastien Bourdais conseguiu neste domingo sua segunda vitória na temporada da Champ Car, ao ganhar o GP de Portland praticamente de ponta a ponta. Ele largou na pole e só deixou a liderança quando fez seus pit stops. Bourdais concluiu a prova em 1h45min50s461, com 1s247 de vantagem para seu companheiro na equipe Newman-Haas, o brasileiro Bruno Junqueira. O canadense Paul Tracy, da Forsythe, chegou em terceiro. Junqueira, porém, mantém a liderança do campeonato, com 105 pontos. O canadense Patrick Carpentier, da Forsythe, quarto neste domingo, vem em segundo com 99 pontos, 1 a mais que Bourdais. O brasileiro Mário Haberfeld, da Walker (9º em Portland) é o 12º na classificação, com 43 pontos, e Alexandre Sperafico (16º neste domingo) vem em 17º, com 20. A próxima etapa será em Cleveland, dia 3.