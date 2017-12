Bóvio discute seu futuro no Santos O volante Bóvio é um dos jogadores do Santos que não sabe qual será seu futuro. "A partir do momento que fui afastado comecei algumas conversas com times brasileiros e da Europa e, quando voltei, as coisas pararam", disse ele, que espera terminar o campeonato para conversar como a diretoria santista. Bóvio desmentiu negociação com a diretoria do Palmeiras. "Meu procurador conversou com alguns times, mas não o Palmeiras". Mesmo com todos os problemas que teve na temporada, com o afastamento antecipado determinado por Nelsinho Baptista, ele disse que pretende permanecer na Vila Belmiro e que irá conversar com a diretoria antes de qualquer decisão. O pré-contrato com o Málaga, segundo Bóvio, também não existe. "Algumas equipes da Europa me queriam para julho e o Santos não liberou. O Málaga foi o único time que esperaria até janeiro". E concluiu: "tenho contrato até o dia 31 e a prioridade é do Santos. Claro que fiquei sentido por ter sido afastado da maneira que fui, em que não pude falar nada e só ouvi, pelo telefone, que iria treinar em separado." Para completar, não citou Nelsinho Baptista, mas disse que falaram que ele havia sido dispensado por deficiência técnica. "Isso já está superado e precisamos buscar os três pontos contra o Figueirense."