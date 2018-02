Bóvio herda vaga de titular no Santos O volante Ricardo Bóvio nem precisou brigar pela condição de titular. É que, um a um, os jogadores da posição foram deixando a Vila Belmiro. Paulo Almeida, Renato e, desde terça-feira, Claiton não atuam mais pelo Santos e o atleta que foi contratado recentemente fará sua estréia no time principal no clássico de domingo, contra o Corinthians. Ricardo Bóvio estava jogando no futebol russo e sua contratação foi uma surpresa. Até a semana passada ele não podia estrear por conta de problemas na documentação, mas agora está liberado. Ele contou que desde sua chegada vem trabalhando forte para recuperar seu condicionamento físico e também o contato com a bola, pois não joga desde março. "Estava trabalhando na expectativa de que surgisse a oportunidade e se o professor Vanderlei me der essa oportunidade, vou procurar fazer o melhor", disse, revelando que Luxemburgo ainda não conversou com ele sobre o clássico de domingo. "Tenho me empenhado nas semanas que estou aqui e procuro sempre trabalhar intensivamente porque estava há algum tempo parado e esperar a chance, que pode surgir domingo". Quando ele chegou ao Santos, tinha um objetivo bem definido: conquistar a condição de titular. "Se a chance surgir nesse final de semana, tenho certeza de que será uma partida muito importante na minha vida e vou fazer de tudo para conquistar meu espaço". Ele faz um intenso tratamento físico há três semanas e acha que está em condições de disputar os noventa minutos do jogo. Resta a falta de ritmo de jogo, mas isso ele entende que vem com o tempo. "O grupo é muito bom e vamos nos entrosar rapidamente", comentou, na expectativa de estrear no clássico contra o Corinthians, o maior rival do Santos. "Nada melhor do que fazer a primeira partida contra um adversário desses", completou.