Boxe inicia luta por dez vagas em Atenas O Brasil inicia nesta terça-feira no centro de convenções Riocentro, em Jacarepaguá, a disputa por dez vagas no Pré-Olímpico de boxe para os Jogos de Atenas. A competição vai até domingo e assegurará 20 lutadores na Grécia distribuídos por 11 categorias e, como é a última oportunidade de classificação para os lutadores sul-americanos, registrou cerca de 120 inscritos de 24 países. Nesta terça-feira pela manhã ocorrem a pesagem dos lutadores e o sorteio das chaves. No final da tarde terão início as lutas e a previsão é a de que os atletas das categorias até 64kg, até 69kg e até 75kg se confrontem no ringue pela oitava-de-final da competição. "Acredito que todos os nossos dez atletas tenham condições de assegurar uma vaga. Depende muito do sorteio desta terça. Espero que tenham sorte", disse o diretor-técnico da seleção brasileira, o cubano Francisco Garcia. "Precisamos antes ver a pesagem. O James Jean (peso mosca, até 51kg) está sem comer, porque tem que perder dois quilos até a hora de se pesar." Os atletas brasileiros nesta segunda-feira optaram por fazer seus treinos na praia do Pepê, em frente ao hotel onde estão hospedados na Barra da Tijuca. Até o momento, o Brasil classificou um atleta para Atenas, Alessandro Mattos, na categoria médio-ligeiro (até 64kg). "O fato de Cuba participar pela primeira vez do Pré-Olímpico (antes não disputava a qualificação, a exemplo dos Estados Unidos) dificultou para todo mundo. Já classificaram dez representantes e sobraram menos vagas", explicou o diretor-técnico da seleção. No Pré-Olímpico do Rio, estarão classificados para Atenas os dois primeiros nas categorias mosca-ligeiro (até 48kg), mosca (até 51kg), galo (até 54kg), pena (até 57kg), leve (até 60kg), meio-médio-ligeiro (até 64kg), meio-médio (até 69kg), médio (até 75kg) e meio-pesado (até 81kg). Nas demais categorias, pesado (até 91kg) e super-pesado (acima de 91kg) somente o campeão participará da competição grega. Os representantes brasileiros são Uelton de Oliveira ( até 48kg), James Dean Pereira ( até 51kg), Edelson Santos ( até 54kg), Edvaldo Gonzaga ( até 57kg), Myke Carvalho ( até 60kg), Marcos André Costa ( até 69kg), Glaucélio Abreu (até 75kg), Washington Luis Silva ( até 81kg) e Rafael Duarte ( até 91kg), além de Ralph Zumbano (acima de 91kg).