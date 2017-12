Boxe paulista define título de 11 categorias Termina nesta terça-feira no Baby Barioni o Campeonato Paulista de Boxe Amador. Serão definidos os títulos de 11 categorias a partir das 19h15, com entrada gratuita. A maioria dos pugilistas vai se despedir do boxe amador para ingressar no profissionalismo. Pelo título coletivo, a briga está entre São Paulo/Coliseu/Guaru e São Caetano.