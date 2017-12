Boxe tem noite de gala neste sábado O boxe brasileiro terá uma noite de gala, neste sábado, a partir das 20 horas, no Hotel Unique, em São Paulo. Serão disputados seis combates, com destaque para o duelo internacional de meio-pesados envolvendo o brasileiro Mário Soares, o Marinho, e o argentino Agostin Aguilera. A noitada também terá como atração a luta entre as boxeadoras Adriana Sales e Milena Silva, da categoria pena. Confira os demais combates programados: Daniel Bispo x Richard Glória (cruzadores); Gerardo Sória x Edson Francisco Guedes (supermédios); Antônio Mesquita x Izaque Tavares (superleves) e Edson ?Xuxa? do Nascimento x Renato Pedro (leves).