Braço direito de Ilídio Lico é o único candidato à presidência da Portuguesa

Ex-advogado do clube e braço direito do ex-presidente Ilídio Lico, o candidato da chapa Renascimento Novos Rumos promete administrar a Portuguesa de forma mais profissional com projetos para as categorias de base e o time principal.

Mesmo sendo a única opção dos eleitores, há ainda a possibilidade de que Almeida não seja o próximo presidente do clube. Isso porque a oposição, mesmo sem um candidato, pretende incentivar os votos nulos. Caso a maioria dos votos seja anulada, o atual presidente Leandro Teixeira Duarte permanece até o final do ano, quando novas eleições definem quem assume o cargo máximo na diretoria do clube.

Duarte assumiu de forma interina após as saídas do presidente Jorge Manuel Gonçalves e do vice Manuel Tomé, o que também obrigou a convocação das eleições de abril.

Enquanto a questão política não for definida, com certeza vai ser difícil planejar a disputa do time no Campeonato Brasileiro da Série C. Ao mesmo tempo, o clube continua pressionado pelo Sindicato dos Atletas por ter três meses de salários em atraso.